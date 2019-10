Cuca Roseta e João Lapa mostram corpos de sonho

01:30

Daniela Ventura

Cuca Roseta e o marido, João Lapa, mostram-se unidos não só pelo amor que sentem desde 2015, que oficializaram com o casamento em 2017, como pelo desporto. A fadista de 37 anos, que sempre se revelou amante da prática de exercício físico, protagonizou uma sessão fotográfica ousada ao lado do companheiro, na qual os dois exibem a excelente forma, e partilhou várias imagens com os seus milhares de seguidores nas redes sociais.

João Lapa, de 35 anos, é preparador físico e não abdica dos cuidados com o corpo tal como a companheira, algo que Cuca considera uma "inspiração". "Não somos aqueles lunáticos pelo desporto por sermos vaidosos. Tu és aquele que já nasceu com essa paixão dentro de ti, e ainda assim continuas a ser sempre uma grande inspiração para mim. Contigo aprendo a cada dia, e cada dia me vejo tornar uma pessoa melhor", começou por dizer a artista.

"A disciplina, a persistência e o sacrifício de mãos dadas não falham", escreveu ainda para o companheiro, com quem tem uma filha em comum, Benedita, de três anos. "Só de ver esse corpo trabalhado até fiquei cansado", "Corpo perfeito", "Boa musculatura", "Em grande forma" são alguns dos comentários deixados pelos admiradores da estrela musical.

Recorde-se que Cuca Roseta é ainda mãe de Lopo, de onze anos, fruto de uma anterior relação.