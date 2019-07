Cuca Roseta em concerto com o exército

A fadista Cuca Roseta deu esta sexta-feira um concerto com a Orquestra Ligeira do Exército, em Lagos.O ‘concerto de Verão’, de entrada livre, decorreu na praça Infante D. Henrique e foi promovido pelo Exército com o apoio da Câmara de Lagos.A participação especial de Cuca Roseta mereceu vários ensaios com a orquestra ligeira.Este agrupamento foi criado em 1977 e apresenta-se com um estilo de Big Band, com espetáculos ecléticos que passam pelo jazz, funk, ritmos latinos, rock e, como aconteceu esta sexta-feira, fado.