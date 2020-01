Cuca Roseta em lágrimas com atuação emocionante em 'Got Talent'

A nova edição do programa 'Got Talent' estreou ontem, dia 19 de janeiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e emoção não faltou.Cuca Roseta, que brilha no painel de jurados do programa de caça-talentos, não conteve as lágrimas durante a atuação dos concorrentes Celso e Joana, dois artistas de circo. Os dois destacaram-se por pertencer a um projeto de inclusão que junta os artistas a. Joana tem Trissomia 21 e deixou todos de boca aberta na plateia ao atuar com o colega., disse a concorrente ao ver Cuca tão emocionada., disse a cantora depois da atuação que assistiu em palco, carregando de imediato no botão, dando lugar aos dois artistas no desafio, que também choraram de felicidade.A fadista acabou por subir ao palco onde abraçou os concorrentes. Um momento que não deixou ninguém indiferente., escreveu Cuca nas redes sociais, ao partilhar uma fotografia de Celso e Joana, os concorrentes que a marcaram no início desta edição do programa., foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs de Cuca Roseta.