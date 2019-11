Cuca Roseta faz furou em Cuba com excelente forma física

01:30

Vânia Nunes

Cuca Roseta, de 37 anos, fugiu da chuva e do frio que se tem feito sentir em Portugal e viajou até Cuba para uns dias de descanso.A fadista partilhou com os seguidores do Instagram uma imagem em que surge à beira de uma piscina, e o que salta à vista é a sua excelente forma física. Os seus abdominais definidos valeram-lhe inúmeros elogios e quase nove mil gostos. Na legenda imagem, mostrou-se radiante com esta pausa nos espetáculos. "Fim de tarde em Havana. Sim, está muito calor!!!"Com uma agenda preenchida, Cuca Roseta não tem, no entanto, descurado a prática do exercício físico, o que, garante, lhe tem valido um equilíbrio físico e mental. Numa publicação que colocou recentemente no Instagram agradeceu ao marido, o preparador físico, João Lapa, o incentivo que lhe tem dado para cuidar de si."Contigo aprendi que a saúde e a boa alimentação nos fazem ser mais felizes, a disciplina, a persistência e o sacrifício de mãos dadas não falham, e os resultados aparecem de presente."