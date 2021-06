Cuca Roseta filma Carolina Patrocínio a dançar twerk a bordo de iate em Ibiza

08 jun 2021 • 10:36

Carolina Patrocínio mostra-se a dançar twerk

Os últimos dias têm sido de verdadeira diversão paraque rumaram com os respetivos companheiros para Ibiza. Após umas férias nas Maldivas com o marido e os filhos,juntou-se às amigas em Espanha.Esta segunda-feira, o grupo de amigos alugou um iate privado e divertiu-se em alto mar., sob o olhar atento do marido, Gonçalo Uva.Recorde-se que esta viagem tem sido marcada por alguma polémica. Alexandre Esteves de Oliveira, ex-companheiro de Mariana Patrocínio, mostrou o seu desagrado por esta estar-se a divertir em Ibiza com as amigas e com o namorado Nuno Santana, enquanto ele ficou a cuidar dos três filhos que têm em comum.