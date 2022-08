Cuca Roseta indisposta deixa concerto em Coruche "Paragem de digestão e quebra de tensão devido a um golpe de calor” levam fadista a abandonar o palco.

Fadista Cuca Roseta atuava em Coruche quando se sentiu mal

Foto: Vitor Mota

01:30

"Em quinze anos a Cuca nunca falhou um concerto. Isto nunca nos tinha acontecido". Miguel Capucho, manager de Cuca Roseta, manifesta assim a frustração pelo facto de a fadista ter sido obrigada a abandonar um concerto em Vila Nova da Erra, Coruche, no passado domingo, depois de uma indisposição em palco.



Em causa esteve uma "paragem de digestão e uma quebra de tensão provocados por um golpe de calor", explicou ao CM. "A Cuca começou a sentir-se mal durante a primeira parte e aguentou até não poder mais", adiantou ainda Miguel Capucho, que garante que devolveu a totalidade do cachê à comissão de festas. "Ainda propusemos voltar para atuar no dia seguinte, mas isso foi recusado."

