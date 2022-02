Cuca Roseta muda-se para o Porto

01:30

Vânia Nunes

Cuca Roseta mudou-se para o Porto por amor. Farta de viver uma relação à distância com o marido, o preparador físico João Lapa, decidiu estabelecer-se agora no Norte do País e viajar para a capital sempre que o trabalho a obriga.É que depois de vários anos no estrangeiro, João Lapa trabalha agora no FC Famalicão, o que facilita a dinâmica familiar. Os filhos, Lopo, de 14 anos, fruto de uma relação anterior, e Benedita, de seis, estão habituados às viagens."Eles são meninos do mundo! Não se importam nada de mudar de cidade. Conhecem locais, culturas, pessoas novas e adoram. Adaptam-se com facilidade e já faz parte deles pedirem-me para viajar", revelou a fadista à ‘TV Guia’. Desde 2017 que a família se dividia entre Portugal e Inglaterra, uma vez que João Lapa estava ao serviço do Wolverhampton.