Cuca Roseta renova votos de casamento com vestido sedutor

João Lapa e Cuca Roseta

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Feliz e cada vez mais apaixonada, Cuca Roseta revelou imagens da festa de renovação de votos de casamento com o preparador físico João Lapa.Para a ocasião, a cantora de 37 anos usou um longo vestido em renda, justo e com transparências, que deixava em evidência a sua excelente forma física. Para complementar o modelo com assinatura Rosa Clará, Cuca usou uma coroa de flores na cabeça. A festa decorreu num bar de praia, na Costa de Caparica, na presença de familiares e amigos próximos.Nas redes sociais, Cuca Roseta fez um balanço destes dois anos de casamento. "Quando o teu sorriso te diz que tens a pessoa feita para completar a tua mão, quando o teu olhar grita que não precisas de mais nada para ser feliz. Obrigada meu amor", escreveu na legendas das fotos.