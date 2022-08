Cuecas do príncipe Harry vão a leilão

Principe Harry e Megan

Foto: Reuters

01:30

Umas cuecas do príncipe Harry vão estar a leilão. A ‘stripper’ Carrie Royale, do Hustler Club, assegura que guardou a peça de vestuário do filho da princesa Diana desde 2012, quando se encontraram num quarto de hotel em Las Vegas."Estou a fazer o leilão para ajudá-lo a lembrá-lo do seu lado divertido, o lado que o casamento com Meghan tentou controlar", revelou a ‘stripper’ ao site TMZ. A bailarina espera angariar 1 milhão de euros com o leilão e a base de licitação foram 10 mil euros.Carrie assume que a sua iniciativa tem um fim solidário e tem por objetivo doar o dinheiro angariado à associação que Harry criou com a mulher, Meghan Markle, a Archewell.n