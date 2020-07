Cúmplice de Jeffrey Epstein foi detida

Ghislaine Maxwell, suspeita de ser cúmplice na rede de tráfico sexual de menores liderada por Jeffrey Epstein, foi detida nesta quinta-feira pelo FBI, em New Hampshire, nos Estados Unidos.

Aos 58 anos, a companheira do multimilionário, está a ser acusada de recrutar raparigas, algumas com apenas 14 anos, para a casa dele, onde eram vítimas de abuso sexual.





Entre os seis crimes de que está acusada, constam os de conspirar para que menores viajem para se envolverem em atos sexuais, e aliciamento de menores para que se envolvam sexualmente.De acordo com a imprensa internacional, Maxwell deve comparecer ainda esta quinta-feira perante um tribunal.

Recorde-se que Jeffrey Epstein foi preso em Julho de 2019.



O magnata dos mercados financeiros já teria sido acusado de pagar a jovens para lhe fazerem massagens nuas, e aliciá-las a terem relações sexuais.



Após buscas na mansão onde residia, as autoridades encontraram milhares de fotografias de jovens nuas, muitas delas menores de idade.



Em 2008, Epstein escapou de uma acusação de tráfico sexual de menores, depois de ter passado 13 meses numa ala privada de uma prisãp na Florida.



No entanto, no ano passado, aos 66 anos, apenas um mês depois de ser detido, acabou por se suicidar na prisão em Manhattan, quando ainda aguardava julgamento, sem possibilidade de fiança.



A advogada de uma das vítimas da rede de tráfico admitiu estar "aliviada pela detenção de Maxwell"..



"O comportamento brutal, implacável e manipulador de Ghislaine Maxwell causou dor tremenda à minha cliente", disse Lisa Bloom.