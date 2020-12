Cunhada de Sara Carreira mostra sorrisos no Natal e acaba arrasada nas redes sociais

Mais de duas semanas após a tragédia que tirou a vida a Sara Carreira, Laura Figueiredo, companheira de Mickael Carreira, tenta, aos poucos, retomar a normalidade e, na sua conta de Instagram, partilhou uma fotografia com o companheiro e a família no Natal, com a seguinte mensagem retirada do livro ‘O Principezinho’: "Se choras por não teres visto o pôr do sol, as lágrimas não te deixarão ver as estrelas". No entanto, a imagem, na qual o casal esboça um sorriso acabou por gerar uma onda de críticas, com a antiga apresentadora a ser acusada de ter tido uma atitude infeliz num momento de luto para toda a família.Face aos constrangimentos causados e as críticas dos seguidores, horas depois de ter feito a publicação Laura Figueiredo acabou por apagar a fotografia do Natal.Recorde-se que desde a morte da irmã, a 5 de dezembro, que Mickael Carreira permanece em silêncio, vivendo o luto em família, amparando os pais, Tony e Fernanda, e o irmão mais novo, David, neste momento de grande dor e sofrimento.Já Laura Figueiredo, que mantinha uma relação próxima a cunhada, Sara Carreira, dedicou-lhe sentidas palavras após a sua morte. "Acalma-me saber que te teremos sempre junto de nós, sei que nos vais guardar e proteger para sempre, faz-me bem acreditar que é verdade", escreveu a companheira de Mickael, que também perdeu o irmão num trágico acidente de viação no Brasil, em 2018.O primeiro Natal sem a "princesa da família" está a ser marcado por uma enorme tristeza e sofrimento para o clã Carreira. Na véspera de Natal, Tony e Fernanda assinalaram a data com um momento simbólico e estiveram com os filhos no Santuário de Fátima a rezar por Sara.Recorde-se que, recentemente, Tony quebrou o silêncio para agradecer aos fãs o carinho recebido . "Não há palavras que possam expressar a saudade e a dor que sinto… Saudade e dor que viverão comigo até ao meu último suspiro!", escreveu num texto comovente.Carolina Carvalho tem sido o grande pilar de David Carreira num momento de dor e sofrimento, após a morte da irmã mais nova. Para agradecer o apoio dos fãs e todas as mensagens de carinho e preocupação, o cantor publicou uma fotografia ao lado da namorada, que tem estado sempre ao seu lado.A viver um momento de tristeza profunda, o ator já regressou ao trabalho e recorreu às redes sociais para recordar Sara. Recentemente, partilhou um vídeo com imagens da infância ao lado da irmã, que faz parte do videoclip da música ‘Gosto de Ti’, que os dois gravaram em 2018.Também nas redes sociais, Carolina Carvalho prestou uma homenagem à cunhada. "Há luzes que são tão fortes e bonitas que são impossíveis de apagar. Isto és tu, uma luz eterna", escreveu.