Cunhadas de Sara Carreira dedicadas a Mickael e David após tragédia

Os dias são ainda de dor e sofrimento, mas a esperança voltou a invadir a rotina de Mickael e David Carreira, que aos poucos voltam aos seus afazeres profissionais, após a morte da irmã, Sara Carreira, em dezembro passado, na A1. Neste processo contam com a ajuda de Laura Figueiredo e Carolina Carvalho. As declarações dos dois casais, somam-se nas redes sociais."Para sempre e mais um dia! Tu sabes Mickael", dedicou a ex-apresentadora numa publicação no Instagram, onde surge abraçada ao artista, que retribuiu a mensagem de afeto com um ‘coração’. O refúgio do filho mais velho de Tony Carreira tem sido as idas ao estúdio de música e os tempos de amor vividos com a companheira e a filha, Beatriz, de 4 anos.David já voltou a sorrir. Fê-lo nas gravações de ‘Bem Me Quer’ e em interações com os fãs. O apoio da namorada Carolina Carvalho é um dos motivos para os novos dias de esperança e alento. "Onde eu for vai estar sempre uma parte de ti. Nas minhas palavras, nos meus olhares, nos sorrisos, nas lágrimas. Amo-te para sempre", dedicou David.Mickael e David têm sido fundamentais no apoio diário e exclusivo ao pai, Tony Carreira, que continua devastado pela morte da filha. Na sua última aparição em público, o artista mostrou-se diferente fisicamente, ao deixar crescer o cabelo e a barba. Fãs mostraram-se preocupados.Fernanda Antunes continua inconsolável com a morte da filha Sara e mantém-se em luto profundo. As últimas palavras em público da progenitora da jovem cantora foram há cerca de duas semanas, recordando o amor eterno pela sua menina. "Amei e amarei sempre a minha filha, todos os dias."O pai e a irmã de Ivo Lucas estiveram à conversa com João Baião e Diana Chaves, na SIC, e revelaram que o artista está ainda muito abalado com o acidente de viação em que perdeu a namorada, Sara Carreira. "É muito complicado, mas estamos todos unidos por ele, pela família e por toda a situação", disse Diana Lucas, sublinhando o agradecimento do irmão pelo carinho demonstrado por amigos e fãs. "É muito importante para ele. Apesar de nós estarmos um bocadinho recatados nesta situação, não há muito a dizer, a verdade é essa."Ivo marcou presença na missa que assinalou o primeiro mês da morte de Sara, onde foi muito acarinhado pela família Carreira. Segundo apurou o CM, Fernanda Antunes fez mesmo questão de abraçar o jovem "várias vezes durante a cerimónia", mostrando o seu apoio.