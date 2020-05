Cunhadas unidas e sexy no clã Carreira Gestos cúmplices de Laura Figueiredo e de Carolina Carvalho surpreendem admiradores.

Cunhadas unidas e sexy no clã Carreira

22 mai 2020 • 19:40

André Filipe Oliveira

O clã Carreira começa, aos poucos, a desconfinar. Nos últimos dias, David e Carolina juntaram-se a Mickael e Laura Figueiredo, mais a filha Beatriz , para um dia divertido de sol e banhos na piscina. Houve tempo para quase tudo… Jogos de ténis, cantorias, partidas e o colmatar das muitas saudades acumuladas, devido à pandemia de Covid-19. Neste dia dedicado ao calor, os irmãos colocaram a conversa em dia acerca da vida profissional e as suas amadas uniram-se na piscina, revelando uma cumplicidade até agora desconhecida.



Os fãs vibraram com as fotografias captadas pela família na moradia de luxo de Mickael e deixaram rasgados elogios.

David já sente falta do ginásio. Os dias em confinamento parecem aborrecer o cantor, que já sofreu algumas consequências. "Não [estou em forma], estou farto de comer", revelou nas redes sociais. O benjamim dos Carreira admitiu ainda que já só pensa na reabertura do espaço onde treinava regularmente, antes do surto da pandemia. "Bué saudades do ginásio". Os fãs também parece notar as diferenças. "Afinal, não sou só eu que estou gorda", atirou uma seguidora.

Mais sobre

artigos relacionados