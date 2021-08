Curvas escaldantes de Andreia Nunes fazem furor

Ex-namorada do futebolista Ivan Cavaleiro exibe curvas sensuais em biquíni durante férias no Dubai.

Andreia Nunes



Carolina Cunha

A desfrutar de umas férias no Dubai, Andreia Nunes tem dado que falar com a sua beleza e elegância. A ex-namorada do futebolista Ivan Cavaleiro, que atualmente joga no Fulham, não passa despercebida com o seu corpo tonificado, que faz questão de evidenciar com biquínis reduzidos. Sexy e confiante, a jovem empresária mostra os resultados de um estilo de vida saudável e ativo.









Nas redes sociais, onde já conta com mais de 130 mil seguidores, partilha as suas rotinas de treinos e dicas com o universo feminino, que a encara como uma inspiração. A empresária, que detém uma marca de roupa, viajou na companhia do novo namorado, com quem mantém uma relação há cerca de um ano. A viagem romântica acontece depois de Andreia ter desfrutado de alguns dias de férias na companhia do filho, Jaden, que tem em comum com o ex-companheiro.

Recorde-se que, há cerca de três meses, Andreia Nunes foi submetida a uma cirurgia estética para a colocação de implantes mamários. A nova cirurgia aconteceu após a modelo ter sofrido um violento acidente que resultou no descolamento das próteses o que levou à necessidade de substituição.