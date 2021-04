Curvas sexy aquecem a Páscoa

Nos últimos dias, as redes sociais encheram-se de imagens escaldantes de modelos e atrizes na praia ou em piscinas. Muitas aproveitam o bom tempo desta Páscoa para apanhar banhos de sol, outras são o rosto de campanhas de moda e partilham o resultado do trabalho com os seguidores.Foi o caso de Liliana Filipa, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, que acaba de lançar mais uma linha de biquínis.Tal como já vinha a acontecer em anos anteriores, a também designer é uma das modelos da campanha e deixou-se fotografar na praia, com um conjunto reduzido, que deixa em evidência a sua excelente forma física, mesmo depois de já ter tido dois filhos. Já Margarida Corceiro tem divulgado novos fotos da campanha que protagonizou para uma linha de praia e tem deixado os seguidores ao rubro com as suas curvas. Joana Freitas foi escolhida para um trabalho semelhante e a sessão fotográfica que fez já foi revelada pela marca.A chegada de dias mais quentes animou em muito várias caras conhecidas, que correram ao areal e às próprias piscinas para desfrutar de momentos refrescantes. Sofia Ribeiro, Bárbara Norton de Matos e Júlia Belard foram algumas das estrelas a mostrarem as curvas nestas férias da Páscoa. Imagens sexy partilhadas com os fãs causaram verdadeiro furor.Ana Garcia Martins rumou aos Açores com os filhos Mateus e Benedita após o término do ‘Big Brother’ e aproveitou os dias de descanso para renovar energias. A influenciadora visitou alguns dos locais mais emblemáticos de São Miguel, como o Parque Terra Nostra, e mostrou as imagens captadas durante uma ida a banhos, onde surgiu com um fato de banho justo, que evidenciou a sua boa forma física. Os admiradores elogiaram a força de Pipoca, que terminou o casamento de dez anos com Ricardo Martins Pereira.Cláudia Vieira, João Alves e a filha, Maria, divertiram-se na recente viagem a São Miguel, nos Açores. Durante a semana, a atriz foi dando a conhecer vários momentos da escapadinha especial. "A rebentar de felicidade", assinalou, numa das imagens partilhada nas redes sociais, em que deixou em evidência a sua silhueta. A filha mais nova, Caetana, ficou aos cuidados de familiares da estrela da ficção.