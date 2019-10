Curvas sexy de Juliana Paes fazem parar a praia

01:30

Foi numa praia de nudismo que Juliana Paes resolveu fazer este ensaio sensual. A estrela de ‘Dona do Pedaço’ mostrou, aos 40 anos, estar mais curvilínea do que nunca, chegando mesmo a fazer parar a praia, com as atenções todas viradas para si.Esta sessão acontece pouco depois de a atriz ter confessado que há pouco mais de um ano tinha colocado botox no rosto e que tinha odiado."Preciso das minhas expressões no meu trabalho, fiquei me sentindo paralisada e realmente não gostei." O resto, esta boa forma, mantém a poder "de ginásio e boa alimentação".