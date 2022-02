D. Duarte faz negócio com prédios herdados

Duarte Pio recebeu 17 prédios em Lisboa, herdados da mulher e da mãe do último Rei de Portugal, D. Manuel II, mas tem vendido esse património. De acordo com a ‘Sábado’, o duque de Bragança herdou 10 prédios em seu nome e mais sete através da Fundação D. Manuel II, que gere com fins caritativos. A alienação, segundo o próprio justificou, deveu-se à incapacidade financeira de os reabilitar. “A alternativa era ter um edifício degradado.”





O primeiro negócio aconteceu em 2005, com a venda de quatro prédios (três da fundação) na Rua António Maria Cardoso, no Chiado, posteriormente convertidos no condomínio Paço do Duque. De acordo com a escritura, aos três imóveis da fundação foi atribuído um valor de 2 256 368 euros, tendo a mesma ficado com sete frações no rés do chão. O quarto edifício foi vendido por 1 525 753 euros.