D. Duarte Pio vai casar a filha

01:30

Miguel Azevedo

A infanta D. Maria Francisca de Bragança - e duquesa de Coimbra -, filha de Duarte Pio de Bragança e de Isabel de Herédia, está noiva de Duarte de Sousa Araújo Martins. O anúncio foi feito pelo próprio duque de Bragança, esta quinta-feira, através de um comunicado. A data do enlace será anunciada oportunamente. "Sua Alteza e o Senhor Duarte de Sousa Araújo Martins ficaram noivos em Timor, no início deste mês", lê-se na nota oficial.O noivo Duarte Martins, nascido em Lisboa a 14 de maio de 1992 (30 anos), é filho de Pedro Martins e de D. Maria do Carmo de Sousa Araújo. É "neto materno do conhecido arquiteto e pintor de arte sacra João de Sousa Araújo", e licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa - possui um Master of Laws (Banking and Finance Law) pela Queen Mary University, em Londres. Atualmente é advogado, associado sénior, na sociedade de advogados Uría Menéndez - Proença de Carvalho, especializado em mercados de capitais e fusões e aquisições. Desenvolveu ainda "trabalho voluntário ao longo da sua vida, nomeadamente como Chefe Geral das Missões da Faculdade de Direito da Universidade Católica".Maria Francisca Isabel de Herédia de Bragança, de 25 anos, já tinha sido considerada pela revista francesa ‘Point de Vue’ uma das jovens mais cobiçadas das famílias nobres da Europa.