Dakota Johnson e Chris Martin separados

Apple, de 15 anos, e Moses, de 13 - frutos da sua relação com a atriz Gwyneth Paltrow. Após meses a tentarem chegar a um acordo, ficou claro que os dois têm interesses distintos e decidiram seguir caminhos diferentes, até porque a carreira de Dakota ganhou novo fôlego após o sucesso da trilogia erótica que protagonizou ao lado de Jamie Dornan.

Após dois anos de noivado, a atriz Dakota Johnson e o músico Chris Martin decidiram pôr fim à sua relação. A separação ainda não foi confirmada oficialmente, mas vários sites e jornais, como oSunday Express'Daily Mail' ou 'The Sun', asseguram a rutura.Como principal motivo da separação é apontado o facto de a protagonista da saga 'As Cinquenta Sombras de Grey', de 29 anos, não estar preparada para ter filhos. Já o vocalista do Coldplay, de 42, gostava muito de aumentar a família, segundo avançou um amigo. O músico tem dois filhos adolescentes -