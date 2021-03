Dália Madruga anuncia que está grávida pela quarta vez

Através das suas redes sociais, esta quarta-feira, 24 de março, a irmã de Núria Madruga contou a boa-nova aos fãs que rapidamente lhe deixaram mensagens de parabéns.





e agora em 2021!", foi desta forma que Dália Madruga anunciou a chegada do novo membro através de um vídeo onde aparecem os seus três filhos.

A carregar o vídeo...

Família de Dália Madruga ganha novo membro

O ano de 2021 começou da melhor maneira para. A antiga apresentadora descobriu que está grávida pela quarta vez.







O bebé é fruto do relacionamento com Marcos Bastinhas. O casal tem duas filhas em comum: Clara, de cinco anos, e Alice, de três. A antiga apresentadora também é mãe de João, de 13 anos, fruto do relacionamento terminado com João Fernandes.



Núria Madruga não escondeu a felicidade por ser tia novamente. "Aiiiiiii. Tia babada", escreveu.