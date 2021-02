Dalila Carmo desabafa sobre perda de contrato com a TVI: "Aquele canal não foi correto comigo"

Não quer dizer que eu tenha ficado feliz pela situação, mas foi mais pela forma como ela aconteceu do que pela situação em si. Houve realmente um elo afetivo que se partiu, porque aquele canal não foi correto comigo e eu acho que não merecia", disse em declarações ao jornal 'Sol'.



"Para todos os efeitos, estive 21 anos lá e nós gostamos de ser acarinhados, gostamos que reconheçam o nosso trabalho, gostamos de acreditar que precisam e que gostam de nós. Quando o elo afetivo se perde, isso sim é irrecuperável".



"Para mim, o mais grave dessa situação foi eu ter estado 21 anos ligada a um lugar - de onde saí durante quatro anos porque foi a altura em que vivi em Madrid e nessa altura foi uma coisa discutida e foi um afastamento saudável – e ter sentido que foi feio, tal como foi feio com outras pessoas antes de mim", continuou.



"Eu tenho ficado calada porque para já, não vale a pena lavar roupa suja em público apesar de eu agora estar a dar alguns sinais de que a coisa não foi bonita e é um assunto que tem de morrer".

Ao fim de 21 anos ao serviço do canal,perdeu o contrato de exclusividade com a TVI. Agora, a atriz mostrou-se revoltada com a estação de Queluz de Baixo pela forma como a situação foi tratada.