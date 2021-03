Dalila Carmo em negociações com a SIC após perder contrato com a TVI

Não quer dizer que eu tenha ficado feliz pela situação, mas foi mais pela forma como ela aconteceu do que pela situação em si. Houve realmente um elo afetivo que se partiu, porque aquele canal não foi correto comigo e eu acho que não merecia", disse em declarações ao jornal 'Sol'.







Depois de ter tecido duras críticas à TVI por ter perdido o contrato de exclusividade ao fim de 21 anos ao serviço do canal,pode ser a próxima estrela da SIC e ser a protagonista da próxima novela da estação.De acordo com a 'Nova Gente',, Diretor Geral de Entretenimento, tem estabelecido contacto com a atriz para preparar a mudança., revelou uma fonte da SIC à publicação., revelou.A artista está radiante com a possibilidade., disse ainda a mesma fonte.