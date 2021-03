Dalila Carmo lança críticas após ser afastada da TVI

Dalila Carmo já não faz parte da TVI, por decisão do canal. A rescisão do contrato deixou a atriz revoltada que se confessou desiludida pela forma como foi tratada . Contudo, em entrevista à revista 'Caras', a artista abriu o seu coração e afirmou que a saída da estação de Queluz de Baixo pode abrir novas portas., começou por dizer., critica após algumas jovens terem sido escolhidas para integraram elencos de novelas pelo seu papel nas redes sociais.Dalila Carmo acaba por se debruçar mais sobre este tema.A artista mostra-se incrédula pelo novos tempos da fama.Dalila Carmo recorda, ainda, que há a ilusão de que é preciso beleza para vingar na representação.Recorde-se de que a atriz está em negociações com a SIC.