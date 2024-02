D.A.M.A voltam à Meo Arena

Grupo regressa à maior sala do País com um espetáculo intitulado ‘Valentim porque Sim’ a 14 de fevereiro de 2025.

Ainda a um ano de distância, os D.A.M.A já reservaram a MEO Arena para o Dia dos Namorados (14 de fevereiro) de 2025.Com 13 anos de carreira, Kasha, Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho regressam assim à maior sala do País com um espetáculo intitulado ‘Valentim porque Sim’, para o qual garantem estar a preparar várias surpresas (ainda em segredo).Recorde-se que o grupo lançou recentemente o EP ‘Canções Bonitas em Português Vol. I’, com seis faixas.