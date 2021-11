“Damo-nos super bem”: Kelly Bailey sobre relação com Bruno Cabrerizo

Bruno Cabrerizo, Kelly Bailey

Carolina Cunha

De regresso a Portugal para integrar o elenco de uma novela da SIC, o ator brasileiro Bruno Cabrerizo poderá contar com o apoio da ex-namorada, Kelly Bailey."O Bruno mantém contacto com a minha família, porque foi um bocadinho a família dele aqui em Portugal, e é uma pessoa por quem tenho um enorme carinho. Nós damo-nos superbem", revelou à ‘Nova Gente’ a agora companheira de Lourenço Ortigão."Ao contrário do que acontece em algumas relações, que acabam mal, nós acabámos muito bem. Foi uma história bonita, com um final feliz".