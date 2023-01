'Dança Comigo' revela mais dois concorrentes Programa da RTP1, que estreia domingo, terá Diogo Martins e Joana Pais de Brito como participantes

26 jan 2023 • 18:21

No próximo domingo, dia 29, vão juntar-se a Heitor Lourenço e Carolina Torres o ator Diogo Martins e a atriz Joana Pais de Brito no programa 'Dança Comigo', da RTP1.



O programa será apresentado por Sílvia Alberto e contará com Sónia Araújo, Filipe La Féria e Noua Wong como jurados.

