Dani Alves com cartão de 100 euros para gastar na prisão

Conseguimos descobrir o que ele está a gastar em produtos básicos. Daquele subsídio semanal que lhe dão de 100 euros, ele gastou até ao momento 17 euros", começou por dizer a jornalista Pepa Romero.



Quatro iogurtes, quatro latas de atum, desodorizante, champoo e latas de bebidas energéticas". Além disso, o jogador rejeitou "a possibilidade de ter uma televisão ou de comprar um fato de treino".



Sobre as visitas de familiares, Dani Alves rejeita a presença dos pais na prisão. Segundo a imprensa brasileira, o futebolista não quer sujeitar os pais a irem ao establecimento prisional e sente-se envergonhado.



Dani Alves está detido desde 20 de janeiro, sem direito a fiança, por alegada violação a uma jovem de 23 anos numa discoteca, em Barcelona. Após alguns dias no estabelecimento prisional, foram revelados alguns detalhes da rotina do ex-jogador do Barcelona que tem acesso a um cartão com 100 euros semanais para gastar na prisão.