Dânia Neto denuncia “ambiente pesado” em novela da SIC

Dânia Neto recordou o ambiente "pesado" que se vivia nos bastidores de uma novela da SIC. A atriz esteve à conversa com Joana Cruz, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes na rubrica ‘Cara Podre’ da RFM e revelou que, na altura, os comportamentos de um ator afetaram a equipa técnica e o elenco, o que se refletiu num mal-estar geral. Contudo, preferiu não revelar qual o nome do projeto.

"Já contracenei com alguém que, de repente, a meio do projeto, começou a ter comportamentos estranhos em relação à minha pessoa. E não só, também ao resto do elenco e equipa técnica. Essa pessoa chegava e não dizia bom dia, nem boa tarde e aquilo começou a ficar um ambiente mesmo muito pesado e chato", recordou.

"Ainda por cima eram personagens que resultavam muito bem juntas e o ambiente não era bom. Não era uma coisa agradável. O trabalho fazia-se, resultava, mas o ambiente nas gravações não era fixe", disse, sem nunca revelar a identidade do ator.

Recorde-se que a atriz, atualmente, dá vida a Candy na novela ‘Terra Brava’ da SIC e às gémeas Andreia e Sílvia em ‘Golpe de Sorte’ do mesmo canal.