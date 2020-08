Dânia Neto em viagem de norte a sul do país

Não são férias, mas quase.Dânia Neto despediu-se recentemente das gravações da quarta temporada de ‘Golpe de Sorte’, da SIC, mas tem ainda várias semanas pela frente na novela ‘Terra Brava’, do mesmo canal.Embora esteja dedicada a diferentes projetos, a atriz conseguiu desfrutar de fins de semana prolongados ao lado do companheiro, Luís Matos Cunha, e o filho, Salvador.Primeiro viajou até ao Douro e ficou instalada numa das unidades hoteleiras mais badaladas e mais caras da região.A pernoita supera os 300 euros, só com pequeno-almoço incluído., escreveu nas redes sociais, revelando-se encantada com a escapadinha.Logo a seguir, Dânia reuniu algumas amigas e refugiou-se na Comporta.Elegeu, novamente, um dos hotéis mais requisitados., apontou sem papas na língua.Nos próximos meses, Dânia Neto terá de reencontrar-se com o ex-namorado, Paulo Rocha, que foi repescado pela SIC à Globo, para uma nova produção do terceiro canal.No passado, a relação entre ambos terminou da pior maneira, com a atriz a depor contra o ‘ex’ em tribunal.