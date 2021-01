Dânia Neto esclarece rumores de gravidez: "As fotos têm destas coisas"

surge com um vestido que salientava a sua barriga, muitos seguidores questionaram a atriz se iria dar um irmão ao filho.

As fotos têm destas coisas... e existem dias em que podemos estar com mais volume. Mas não estou grávida!", disse a uma internauta. Mas, as respostas não se ficaram por aqui. "É mesmo da fotografia, não é nenhum resultado do confinamento. Até porque continuo a trabalhar e não estou em confinamento absoluto", afirmou.



Surpreendida com a quantidade de comentários, a atriz brincou com os internautas: "Começo a achar que existe muita vontade de me voltar a ver grávida".



Recorde-se que a atriz é mãe de Salvador, de dois anos, fruto da sua relação com Luís Matos Cunha.





recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, para esclarecer os rumores de gravidez. Depois de ter partilhado uma fotografia suspeita em queA artista decidiu responder a alguns seguidores nas redes sociais para colocar um ponto final nas especulações.