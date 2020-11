Dânia Neto instala varão em casa para dançar

Atriz apaixonou-se pela dança do varão durante as gravações de ‘Terra Brava’, onde interpreta a stripper Candy.

01:30

Sónia Dias

A novela ‘Terra Brava’, emitida pela SIC, levou Dânia Neto, de 37 anos, a descobrir uma nova paixão: o ‘pole dance’, ou dança do varão. Ao preparar-se para encarnar Candy, uma bailarina exótica do clube Carrossel, a atriz acabou por ficar fã da arte.









Rendida à sensual dança, chegou a inscrever-se em aulas, por iniciativa própria, para conseguir estar à altura do desafio da personagem. Por fim, decidiu mandar instalar um varão em casa, para poder continuar a praticar mesmo nos tempos livres, até porque é uma ótima maneira de manter a forma.

“Tenho um [varão ] em casa. Comprei mesmo, não aluguei. No isolamento deu-me imenso jeito”, assumiu. Mas quando questionada acerca da reação do marido ao novo passatempo, respondeu: “Coitado. Deve ser o que menos usufrui, sinceramente.”





Na novela, Dânia Neto exibe o seu lado mais sexy e ousado na pele de uma stripper. Fora do pequeno ecrã, a atriz, que é mãe de Salvador, de 1 ano, fruto do seu casamento com o dentista Luís Matos Cunha, continua a ser uma das atrizes mais bonitas e talentosas da televisão portuguesa.