Dânia Neto recorda acidente dramático: "Achei que morria"

Dânia Neto

22 nov 2020 • 19:37

Dânia Neto recordou um episódio marcante da sua vida: um grave acidente de carro, em 2016, que a deixou com "".Na rubrica ‘Cara Podre’, da RFM, a atriz contou que o aparatoso acidente a levou às Urgências do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, após o carro onde seguia ter ficado no IC19. "", revelou.A atriz referiu que este foi o pior episódio da sua vida: "", disse aos animadores de rádio, sem esconder a aflição que ainda sente.