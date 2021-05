Dânia Neto recorda dia em que Maria João Abreu se sentiu mal nas gravações: "Tive logo a perceção de que era uma coisa grave"

Estava em estúdio quando tudo aconteceu. Fiquei muito assustada, tive logo a perceção de que era uma coisa grave. Não me consegui controlar, mas tive sempre muita esperança. Como ela saiu consciente do estúdio pensei que tinha sido um 'abre olhos' para pararmos e refletirmos um bocadinho. Ela estava a fazer o luto do pai e estava a ser muito difícil"