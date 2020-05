Dânia Neto volta aos treinos sensuais de dança do varão

bar Carrossel na novela 'Terra Brava', da SIC.





Dânia Neto mostra-se a dançar no varão

Por isso,, como partilhou com os seguidores do Instagram.A atriz de 37 anos mostra que não perdeu a prática, nem a excelente forma física neste período de pausa das gravações, devido ao surto de coronavírus.", escreveu na legenda da imagem, que mereceu rasgados elogios dos seguidores.Recorde-se que Dânia Neto foi mãe de Salvador, fruto da relação com Luís Matos Cunha, há pouco mais de um ano.