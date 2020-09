Daniel Craig enfrenta crise no casamento devido a problemas com álcool

"A Rachel revelou a alguns amigos mais próximos que fez um ultimato ao Daniel nos últimos meses. Ou ele começa a comportar-se como um adulto ou fica por sua conta e risco", adiantou uma fonte próxima da atriz à publicação, acrescentando que a principal preocupação de Weisz é a filha de ambos, que tem apenas dois anos.O jornal norte-americano diz ainda que o problema de Craig com o álcool foi instigado pela pressão de voltar a encarnar o papel de James Bond no cinema., afirma uma outra fonte à publicação.Casados há nove anos, Daniel Craig e Rachel Weisz têm feito tudo para manterem a sua união longe da fama. Mas não tem sido fácil.Em 2017, o casal decidiu levar vidas separadas devidos aos compromissos profissionais: o ator passou a apostar em projetos que o afastassem da personagem de James Bond, como Kings, enquanto a mulher agarrou a oportunidade de recuperar a carreira com o filme 'Desobediência'.Um ano depois, eles decidiram dar mais uma chance ao seu casamento. O Daniel admitiu que se sentiria perdido sem Rachel e está determinado a fazer com que, desta vez, tudo resulte, disse, na altura, uma fonte próxima do casal de atores.