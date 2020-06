Daniel Guerreiro admite passado polémico: "Fiz coisas que se dissesse, a polícia vinha bater-me à porta"

A carregar o vídeo ...

Daniel Guerreiro esclarece Soraia sobre relação entre os dois no 'Big Brother'

Daniel Guerreiro assumiu, durante a emissão do 'Big Brother', que tem um passado marcado por algumas aventuras.O concorrente do reality show confessou que era muito rebelde., começou por contar., continuou.De acordo com a 'TV Guia', o concorrente passou por uma grande depressão na juventude, que o tornou rebelde e o levou a 'pisar o risco' da lei várias vezes.Foi o irmão do jovem, Ricardo, que confirmou o assunto, contando que, nesta fase difícil que Daniel atravessou, ele chegou mesmo a refugiar-se no consumo de drogas., disse, à mesma publicação., disse, garantindo que, revelou.Ricardo disse ainda que o concorrente do formato da estação de Queluz passou por uma depressão nessa altura, quando tinha 16 anos.O próprio Daniel falou sobre essa situação dentro da casa., disse, revelando que procurou ajuda e, que, sozinho, acabou por conseguir começar a controlar-se e a curar esses problemas.Ricardo garante que foram esses dramas pelos quais o familiar passou que o levaram a querer ser hipnoterapeuta:Em relação à vida amorosa, o irmão do hipnoterapeuta avança que ele já viveu alguns traumas amorosos no passado e, segundo revelou à 'TV Guia', terá prometido aos pais que não se iria envolver fisicamente com ninguém no reality show.A isso se deve a 'rejeição' a um possível relacionamento com Soraia, que se tem revelado bastante interessada em Daniel dentro da casa.Apesar dos traumas que traz do passado e do período conturbado que relatou, Ricardo, irmão de Daniel Guerreiro, garante que esses tempos já estão ultrapassados pelo jovem e que, agora, Daniel só quer mesmo ajudar as pessoas através da sua profissão.