Daniel Guerreiro do ‘Big Brother’: “Tenho-me vindo a apaixonar pela pessoa que a Soraia é”

Daniel Guerreiro foi o concorrente escolhido pelos portugueses para abandonar o ‘Big Brother’ na gala do último domingo e falou sobre a relação que tem com Soraia depois de terem trocado beijos apaixonados dentro da casa mais vigiada do país.

"A Soraia é bondosa, carinhosa, amorosa, não gosta de ver ninguém mal, tenta socorrer as pessoas e dar-lhes alguma calma, algum amor (…) Quando ela estiver cá fora, eu vou estar cá para recebê-la de braços abertos. Temos um encontro marcado. E vamos desfrutar do nosso encontro", começou por dizer à 'VIP'.

Confrontado com a aproximação a Soraia na semana em que esteve nomeado, o hipnoterapeuta descarta qualquer aproveitamento da situação. "A minha cumplicidade com a Soraia foi aumentando dia após dia. Quer estivesse ou não nomeado, acabaria por tomar exatamente a mesma decisão na mesma altura. Se houve pessoas que pensaram que isso pudesse ser uma manobra, uma jogada, podem pensar o que quiserem. Ser um casal dentro daquela casa nunca foi uma vantagem para ninguém. Os casais que já existiram acabaram sempre por perder uma das pessoas", disse.

"Fiz exatamente aquilo que senti, o que queria fazer porque gosto da Soraia. Se isso me afetou no jogo, não tem importância porque a Soraia continua a estar acima daquilo que é a experiência do Big Brother", continua.

Daniel Guerreiro diz que pretende dar continuidade à relação com Soraia. " (…) Quando tomei a atitude de me envolver com a Soraia, tomei de forma consciente e deliberadamente para não estar a cometer esse erro, não me estar a enganar a mim e a ela. Portanto, quando ela sair, daremos continuidade ao que iniciámos lá dentro. Tenho-me vindo a apaixonar pela pessoa que a Soraia é e por tudo aquilo que ela me dá. Gosto verdadeiramente da Soraia e sinto que estamos num bom caminho", afirmou.