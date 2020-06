Daniel Guerreiro do 'Big Brother' alvo de propostas sexuais: "Recebi três convites para fazer swing"

A carregar o vídeo ...

"Já recebi três convites para fazer swing", revelou.

Perante a reação de choque dos companheiros, o concorrente natural de Setúbal detalhou as rotinas dos casais que partilham intimidade sexual com terceiros., acrescentou.O antigo rapper revelou ainda que os praticantes de swing assumem um compromisso com os respetivos parceiros.Recorde-se, Guerreiro, de 28 anos, tem surpreendido diversas vezes os colegas do reality show da TVI ao falar sobre as suas experiências. Diz que já passou fome, dormiu em barracões e também consumiu drogas, durante um período de profunda depressão.