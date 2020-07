Daniel Guerreiro do 'Big Brother' defende-se: "Não fiz jogo com a Soraia"

Daniel Guerreiro tem sido acusado por parte de alguns seguidores do 'Big Brother' de ter protagonizado um romance com Soraia apenas como estratégia para se destacar no jogo.O ex-concorrente do reality show envolveu-se com a jovem pouco tempo antes de abandonar o desafio, muito depois de Soraia manifestar interesse.Apesar de garantir que as intenções são verdadeiras, nem todos ficam convencidos., disse um seguidor.Nas redes sociais, alguns comentários depreciativos também captam as atenções., escreveram alguns fãs do programa., ironizou outro seguidor.No entanto, outros seguidores defendem que os sentimentos de Daniel por Soraia são verdadeiros e que ele se apaixonou genuinamente ao ceder à pressão que Soraia lhe fez para que lhe desse uma oportunidade.Também Fannny Rodrigues, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', mostrou que duvida das intenções de DanielDaniel Guerreiro já se defendeu das acusações de que tem sido alvo., disse à 'TVMais', sem poupar os elogios à companheira:, continuou., garantiu ainda o hipnoterapeuta, que contou ainda que felicitou a mãe de Soraia pela filha que tem: