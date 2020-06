Daniel Guerreiro do 'Big Brother' revela passado dramático: "Queriam matar-me"

Daniel Guerreiro foi desafiado pelo 'Big Brother' a recordar alguns dos momentos mais marcantes do passado e deixou todos em choque.



O hipnoterapeuta relembrou uma infância feliz, mas uma adolescência problemática onde admite que sentia que não "encaixava em lado nenhum".







"Abdiquei da vida que tinha, de luxo, e juntei-me a pessoas ainda mais pobres do que eu e conheci uma realidade muito diferente da minha — pessoas que moravam em guetos.Vivi num meio onde muita gente morreu, onde havia conflitos com a polícia, roubos, assaltos, tráfico de drogas e conflitos entre gangues. Tudo isto em Portugal", contou, emocionando os colegas.



Daniel surpreendeu ainda ao destacar um momento em que temeu pela vida, ao acordar trancado num quarto com "quatro gajos armados com tacos de basebol e um cão de raça pitbull". "Queriam matar-me", garantiu.



O período conturbado que viveu fez com que Daniel acabasse por enfrentar uma depressão.



Aos quinze anos já era um adolescente rebelde, que era várias vezes expulso das escolas que frequentava.O concorrente do reality show acabou por entrar num gang e saiu de casa, pois tornou-se um problema para quem com ele convivia e começou a viver num barracão.Aliás, Daniel revelou que chegou mesmo a dormir na rua e afirma que preferia estar ao relento do que viver naquelas condições., contou.

O jovem enalteceu ainda a altura em que conheceu mas acabou por perder o "grande amor" da sua vida, por ter sido "muito estúpido", conforme admitiu.

Apesar do sofrimento que esse relacionamento lhe causou, o hipnoterapeuta realça que foi graças a isso que se tornou "melhor pessoa, melhor companheiro e, por ela, quis tornar-me melhor homem, ser leal, ser fiel, ser carinhoso".



"Não acredito, nem por um segundo, que tivesse conseguido isso, se não a tivesse perdido", rematou Daniel Guerreiro que ainda contou que "sempre quis ser pai". O jovem aproveitou essa confissão para relatar que "nessa altura ia sendo" pai.



"Mas a pessoa com quem estava na altura acabou por ter um aborto espontâneo", contou, emocionado.

A vida conflituosa e à margem da lei fez com que aos 21 anos, procurasse ajuda por parte de profissionais de saúde.

"Naquela altura, senti que tinha atingido o ponto máximo da depressão. "Tinha ataques de pânico, desmaiava e tinha alucinações estando consciente. Lembro-me de um dia estar deitado na minha cama e ouvir, do outro lado da janela, alguém assobiar. Sabia que era o meu vizinho, mas havia uma voz na minha cabeça que me dizia que não me podia mexer porque, se o fizesse, o Godzilla comia-me a cabeça", confessou o participante do programa da TVI.



"Não aceitei nada e a verdade é que, a partir daquele momento, mudei a minha vida. Nunca mais tive crises e acredito que foi porque, pela primeira vez na minha vida, verbalizei tudo aquilo que me atormentava. Mudei muita coisa em mim: apaguei todas as músicas de rap do meu leitor de música, deixei de me dar com determinadas pessoas e disse a mim próprio que havia a possibilidade de mudança", terminou.



Recorde-se que, dentro do reality show da TVI, Daniel Guerreiro mantém uma grande proximidade com Soraia. No entanto, apesar da concorrente se mostrar visivelmente interessada no colega, Daniel já decidiu esclarecer toda a situação, mostrando não estar preparado para ter um romance dentro da casa mais vigiada do país.





Daniel Guerreiro esclarece Soraia sobre relação entre os dois no 'Big Brother'