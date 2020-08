Daniel Guerreiro e Soraia do 'Big Brother' revelam pormenores do pedido de namoro

Soraia e Daniel Guerreiro do 'Big Brother' estiveram esta terça-feira no programa 'Você na TV', depois de já serem oficialmente namorados e fizeram as 'delícias' dos admiradores.



Em conversa com Maria Botelho Moniz, o ex-concorrente do reality show contou como surgiu a ideia planeada para o momento especial de pedir a companheira em namoro.

"Assim que saí do Big Brother, fui contactado pelo hotel, porque eu conheço os diretores e eles ouviram falar muito sobre o tal date que eu iria ter com ela cá fora e eles perguntaram se eu queria fazer esse date no restaurante deles. Essa foi a primeira parte e então ficou logo combinada", contou, sobre o espaço escolhido para o grande encontro.

O participante do formato da TVI explicou também de que forma a cantora Bárbara Bandeira esteve envolvida na surpresa à vencedora do programa.



"Há um dia que a Bárbara me manda mensagem a dizer ‘então, esse namoro já existe? Eu disse ‘olha ainda não, mas estou a preparar qualquer coisa… E ela disse ‘então avisa-me que nós vamos aí cantar’. E eles vieram e depois convidei o Diogo e a Ana, porque acho que os bons momentos são para ser partilhados com os amigos…"



Soraia continua a mostrar-se rendida ao colega do desafio e ficou radiante com a surpresa.



"Foi maravilhoso… Não estava nada à espera, eu sabia que talvez o pedido de namoro viesse mas não saberia quando… Foi fenomenal", disse.



O casal garante que a relação vai de vento em popa e que, além do carinho que recebem dos fãs, a família também apoia o romance. Os jovens revelaram que até estão a planear ir passar férias todos juntos.



"A minha mãe gosta imenso dos pais do Daniel. Eles são pessoas muito educadas. Gostamos todos uns dos outros. Eu nunca tive férias em família com a pessoa que eu gosto", disse Soraia, emocionada.