'Big Brother': Daniel Guerreiro: "Não sou homossexual"

Após ter sido acusado por Gisela Serrano de ser homossexual e de ter feito jogo "sujo" com Soraia, o concorrente que foi expulso na noite do último domingo, Daniel Guerreiro negou as acusações de que foi alvo.



"Tenho fãs, seguidores, que me dizem que ele poderá ser gay, não tenho a certeza, mas se eu estivesse deste lado a ver eu também ia pensar que ele era gay", afirmou Gisela Serrano no programa 'A Tarde é Sua' de Fátima Lopes.



Confrontado com as afirmações, o hipnoterapeuta esteve frente a frente com a comentadora do ‘Extra’ do programa e esclareceu quaisquer dúvidas.

"De facto não sou homossexual. Estou a apaixonar-me pela Soraia pouco a pouco", começou por dizer.

"A única opção não pode ser ‘ele é gay’. Existem outros motivos que podem ter levado a eu não ter dado o passo mais cedo em relação a Soraia", acrescentou ainda.

Recorde-se que Daniel Guerreiro protagonizou momentos românticos com Soraia na casa mais vigiada do país.