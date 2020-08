A noite de ontem, dia 13 de agosto, foi de fortes emoções para Soraia e Daniel Guerreiro. O antigo concorrente do ‘Big Brother’ decidiu pedir a amada em namoro e contou com a ajuda da cantora, Bárbara Bandeira.

O hipnoterapeuta decidiu oficializar a relação e surpreendeu a namorada com um anel.





Contudo, as surpresas não ficaram por aqui. A jovem teve direito a ouvir ao vivo um tema de uma das músicas preferidas do casal, interpretado pela cantora Bárbara Bandeira, que fez questão de registar o momento através de um vídeo que partilhou com os seguidores na sua conta de Instagram.

A surpresa contou ainda com a presença de Ana Catharina e Diogo, que estão bastantes próximos do casal.

Veja aqui o vídeo da surpresa:

