Daniel Guerreiro revela que pertenceu a um gangue e fala sobre dor de perder um filho

Curva da vida do concorrente do Big Brother deixou os companheiros da casa em lágrimas.

Daniel Guerreiro, Big Brother

10:53

Daniel Guerreiro, concorrente do Big Brother 2020, falou sobre a sua vida na Gala deste domingo e deixou os colegas em lágrimas.O hipnoterapeuta revelou que pertenceu a um gangue com cerca de 50 pessoas e que saiu de casa dos pais muito cedo. Contou ainda, sem conseguir conter o choro, que a namorada sofreu um aborto espontâneo e que gostava muito de ser pai.Daniel explica ainda que as sobrinhas são o grande amor da sua vida.