Daniel Monteiro em lágrimas: "Prefiro sofrer eu do que uma pessoa que eu gosto"

Daniel Monteiro não conseguiu esconder o quanto ficou destroçado depois de Iury receber um avião com uma mensagem que o deixou de rastos.A concorrente, por quem se revela apaixonado, recebeu uma mensagem a alertá-la para se afastar do colega, e também ficou visivelmente devastada com a situação. Apesar de Daniel insistir para falarem, Iury pediu-lhe para estar sozinha e o concorrente acabou por recorrer à produção do reality show para desabafar.No confessionário, em conversa com o 'Big', o bombeiro admitiu que não estava à espera do que aconteceu e não conteve as lágrimas pelos danos causados pelo avião.

O concorrente continua a confessar estar apaixonado por Iury, mas admite que está a pensar afastar-se para não prejudicar a personal trainer dentro da casa mais vigiada do país.



"Vou continuar a gostar dela da forma que gosto mas vou-me afastar", disse. "Não gosto muito de expressar esta minha parte", continuou, emocionando-se. "Quando isto acontece é porque realmente me magoa", revelou.



Questionado sobre se está apaixonado, Daniel não hesitou em confirmar que está, defendendo que vai lutar pelo que sente, mas que quer proteger Iury. "Prefiro sofrer eu do que uma pessoa que eu gosto", garantiu.





Daniel Monteiro chora, revoltado com avião que Iury recebeu