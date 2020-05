"Quando precisares dos bombeiros, não devias ser ajudada": Concorrente do Big Brother reage a nomeação

A carregar o vídeo ...

Bombeiro teceu duras críticas à concorrente brasileira.

A concorrente brasileira afirmou que não se identificava com a causa do jovem [tentando-se referir à tropa], mas este interrompeu-a, pensando que a colega se referia aos Bombeiros., atirou o bombeiro.A frase caiu mal a muitos espectadores do programa do quarto canal, que não se reviram na sua agressividade.Ana Garcia Martins, conhecida como Pipoca Mais Doce, comentadora do reality show da TVI, ficou incomodada com as afirmações de Daniel Monteiro e revelou a sua indignação através das redes sociais.