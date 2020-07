Daniel Monteiro pediu Iury em namoro e revela: “Oficializei a relação como ela queria”

Daniel Monteiro regressou à casa do ‘Big Brother’ para pedir Iury oficialmente em namoro. O concorrente já tinha mandado um avião à instrutora de fitness com o pedido, mas como esta não percebeu se a mensagem era do ex-concorrente, o mesmo voltou a fazer o pedido através do telhado da casa.

"Queres namorar comigo?", perguntou o bombeiro de Valongo a Iury. A concorrente, que recebeu um anel entregue por Sandrina desfez-se em lágrimas e aceitou.

"Oficializei a relação, como ela queria. A minha primeira opção era esperar que ela saísse e fazer o pedido cá fora", revelou à ‘Telenovelas’.

O ex-concorrente confessou o nervosismo que sentiu e as saudades de Iury. "É muito complicado estar ali, perto dela, e não poder tocar-lhe. Depois, não sabia o que fazer, estava na varanda e só me apetecia saltar lá para dentro!", disse.

"Quando ela sair, vou fazer uma coisa ainda mais especial, mais bonita", afirmou, feliz.

Daniel Monteiro até já conquistou elogios à mãe de Iury, Soledad. "Gosto muito do Daniel! Ele é muito simpático. Jantámos juntos e correu muito bem", disse.

Veja aqui o vídeo do pedido de namoro:

