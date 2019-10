Daniel Oliveira: "A Joana Latino fala mais rápido do que pensa"

13:15

Hugo Alves

Este foi o comentário da jornalistano programaque caiu como uma bomba na estação de Paço de Arcos e gerou uma onda de críticas nas redes sociais, levando o próprio diretor-geral da estação a intervir sobre o que aconteceu., explicou Daniel Oliveira, adiantando acreditarnos corredores da estação que chefia., rematou, acreditando que as declarações da jornalista podem dever-se a, desvalorizou o responsável.Certo é que nos corredores da SIC o comentário gerou mal-estar e falou-se na possibilidade de a jornalista ser dispensada do programa. Contactada pelo CM, Joana Latino recusou comentar o que se passa e o que se diz no ‘Passadeira Vermelha’" e riu-se perante a hipótese de vir a ser ‘castigada’., disse.