Daniel Oliveira autoriza despedida de Cláudio Ramos em direto na SIC

10 fev 2020 • 23:52

O vizinho' de Cristina Ferreira disse o último "adeus" aos espectadores do canal esta segunda-feira, 10 de fevereiro, no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.começou por dizer.

"É preciso dizer que toda a SIC - da mais alta cúpula, à Mónica e ao Daniel - que houve um bom trato nesta saída comigo. O Daniel percebeu desde a primeira hora em que me reuni com ele, que fui com uma decisão tomada", continuou.



"Esta é uma saída altamente digna entre todas as partes. Não há zangas, não há bater de porta, não há discussões de dinheiro, que é uma coisa feia, não há nada. Há uma decisão tomada e há um diretor que a aceita e entende. É um homem de televisão, percebe o que eu pretendo fazer no meu futuro. Não me fecha a porta".



Cláudio não conseguiu esconder a emoção e o sofrimento pelo qual passou ao longo dos últimos dias. "Sofri muito até ao momento em que pude tornar público. Foi uma decisão solitária. Sabia a minha agente, a Beatriz Lemos."



Quanto a Cristina Ferreira, o 'vizinho' deixa um profundo agradecimento. Destaca ainda a coragem da apresentadora em tê-lo convidado para estar a acompanhá-la nas manhãs.



"Foi um projeto que me deu muito prazer fazer. Deu-me oportunidade de mostrar às pessoas que existia um outro Cláudio. Somos muitas coisas ao mesmo tempo. É preciso coragem para mudar e sei que corro risco. Hoje muitas pessoas me diziam: ‘Estás tão bem com a Cristina’. Muito bem. Serei profundamente grato à oportunidade que tive desde que a Cristina veio [para a SIC]. Aquilo que eu dizia da Cristina e que digo agora e que vou dizer é que ela foi a melhor coisa que me aconteceu. A brincar disse que era o meu euromilhões. Ela conseguiu buscar um Cláudio que eu sabia que não existia."



Sobre o futuro, Cláudio mostra-se confiante. "Vai correr bem. É um misto de emoções muito grande, não durmo há algum tempo. Queria resolver toda a situação e que ninguém ficasse melindrado comigo."



Cláudio Ramos vai ser o apresentador do 'BB2020' na TVI. Além de assumir a condução do reality show que este ano celebra duas décadas que se estreou em Portugal vai ganhar outros projetos no entretenimento do quarto canal.