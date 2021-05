Daniel Oliveira deixa final de 'Patrões Fora' em aberto após morte de Maria João Abreu: "Vamos ter tempo para pensar"

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SIC (@sicoficial)

Depois da morte repentina da ex-mulher, vítima de rebentamento de um aneurisma, o ator acordou com os responsáveis do terceiro canal o afastamento definitivo da sitcom, por não se encontrar nas devidas condições psicológicas e emocionais para continuar o projeto.Neste momento, Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, mantém a continuação do formato de humor em aberto.A solução para colmatar as recentes baixas no elenco passa pela integração de personagens adicionais, como é o caso do ator Luís Aleluia, que já havia participado na sitcom., explicou o responsável da programação do terceiro canal à 'TV7 Dias'.Segue-se ainda um episódio especial com Ljubomir Stanisic. "Teremos uma emissão especial gravada no 'Hell's Kitchen', com o próprio Ljubomir a participar. Será um momento surpreendente para apresentarmos", confirmou Daniel Oliveira.